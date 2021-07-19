Франція посилює умови в'їзду з низки країн Європи

Франція вимагатиме ПЛР-тести на коронавірус у тих, хто в'їжджає з низки країн Європи, якщо вони не повністю вакциновані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.

Люди, що прибувають до Франції з Великобританії, Іспанії, Португалії, Кіпру, Греції та Нідерландів з півночі суботи повинні пред'являти негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 24 години до в'їзду.

Люди, які повністю вакциновані препаратами, визнаним Європейським агентством з лікарських засобів - компаній Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson - не зобов'язані показувати тест, оскільки вакцина захищає від штаму "дельта" індійського походження.

Кастекс зазначив, що Франція буде вважати людей повністю вакцинованими через тиждень після того, як вони отримають другу дозу препарату Pfizer / BioNTech, Moderna і AstraZeneca і через 28 днів після щеплення Johnson & Johnson.

Раніше в тих, хто приїхав з Британії просили негативний тест, зроблений протягом останніх 48 годин, а у тих, хто в'їжджає з Іспанії, Португалії, Кіпру, Нідерландів і Греції - протягом 72 годин.

В останні тижні у Франції почастішали випадки зараження, в п'ятницю повідомлялося про 11 тис. нових заражених, виявлених за добу, попри те, що країна докладає зусиль для вакцинації населення. Хоча б одну дозу вакцини отримали близько 35,5 млн осіб - трохи більше половини населення Франції.