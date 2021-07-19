У Росії розробляють биочіп для розпізнавання коронавірусу

Росспоживнагляд починає працювати над створенням біочіпа для тестування на коронавірус, повідомляє Вести.

"Ведуться роботи в напрямку створення прототипу биочипа для індикації актуальних збудників позалікарняних пневмоній, в тому числі вірусом SARS-CoV-2" , - сказано в повідомленні.

Подібну мікросхему розробляють і в інжинірингові центрі мікротехнології і діагностики СПбГЕТУ "ЛЕТІ", де протягом декількох років розвивається напрямок досліджень і розробок мультимодальних біосенсорів для експрес-визначення біомаркерів, вірусів і мікроорганізмів.

Якщо розробка виявиться успішною, вчені розраховують за допомогою цієї технології виявляти захворювання на ранніх стадіях зараження.