Zoom купить провайдера хмарних послуг

Компанія Zoom Video Communications домовилась про купівлю постачальника хмарних послуг Five9 за 14,7 млрд дол - угоду планують закрити у першій половині 2022 року, повідомляє Экономическая правда.

Видавництво Bloomberg зазначає, що Zoom купує постачальника хмарних послуг, який міг би підтримати її популярний додаток для відеоконференцій.

Відповідно до угоди, 5 акціонерів Five9 отримають 0,5533 звичайних акцій Zoom класу А. При цьому, угоду мають схвалити акціонери Zoom.

Поле схвалення угоди компанія хмарних послуг стане операційною одиницею Zoom.

Раніше Five9 брала участь в тестуванні устаткування, яке виробляє Zoom.

"Ми постійно шукаємо шляхи вдосконалення нашої платформи, і придбання Five9 цілком природне" , - зазначив виконавчий директор Zoom Ерік Юань.

Серед клієнтів Five9 - такі компанії, як Under Armour, Citrix, Athena Health та Lululemon.

Протягом 2020 року акції Zoom виросли в ціні у п'ять разів, а ринкова капіталізація компанії перевищила 100 млрд дол.