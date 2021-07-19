Президент ПАР визнав загрозу конституційному ладу країни

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, кажучи про ситуацію з заворушеннями, які почалися після ув'язнення колишнього глави держави Джейкоба Зуми заявив, що події в країні стали заздалегідь підготовленим нападом на конституційний лад республіки, а уряд не був готовий до прийняття належних заходів щодо наведення порядку, повідомляє Інтерфакс.

"Тепер ясно, що події минулого тижня були нічим іншим, як навмисним, скоординованим і добре спланованим нападом на нашу демократію. Конституційний лад нашої країни знаходиться під загрозою", - сказав він.

За словами глави держави, нинішня нестабільність і триваюче підбурювання до насильства є прямим порушенням Конституції і принципу верховенства закону.

"Ці дії спрямовані на те, щоб завдати шкоди економіці, викликати соціальну нестабільність і серйозно послабити, або навіть повалити демократичну державу", - підкреслив Рамафоса.

Глава держави сказав:

"Ми як нинішній уряд повинні визнати, що були погано підготовлені до організованої кампанії громадського насильства, руйнування і саботажу такого роду. Хоча ми високо оцінюємо сміливі дії наших сил безпеки на місцях, ми також повинні визнати, що у нас не було можливостей і планів швидкого і рішучого реагування".

Президент повідомив, що в результаті заворушень в країні загинули не менше 212 осіб, було зареєстровано понад 100 випадків публічного насильства, підпалів, пограбувань та інших випадків, пов'язаних з заворушеннями. Значної шкоди було завдано 161 торговому центру, 11 складам, восьми промисловим підприємствам.

За участь у заворушеннях, грабежах і підпалах заарештовано понад 2550 осіб, "приймаються спеціальні заходи для забезпечення того, щоб ці справи були пріоритетними".

В якості першорядних завдань, що стоять перед владою, Рамафоса назвав стабілізацію ситуації в країні, забезпечення поставок життєво необхідних товарів, надання допомоги у відновленні постраждалих об'єктів інфраструктури. Він також закликав "заохочувати активні зусилля громадян щодо захисту життя, засобів до існування і демократії".

Президент повідомив, що для стабілізації становища в республіці значно збільшена чисельність співробітників правоохоронних органів і служб безпеки на місцях, зокрема, в найбільш нестабільних провінціях Гаутенг і Квазулу-Натал.

"Я санкціонував розгортання 25 тис. військовослужбовців південноафриканських національних сил оборони для підтримки роботи поліції", - додав глава держави.

Заява президента розміщено на сайті уряду ПАР.

Перша хвиля протестів пройшла по країні 7 липня, після того, як Зума добровільно здався владі і був поміщений у в'язницю.

В кінці червня конституційний суд ПАР засудив колишнього главу держави до 15 місяців в'язниці за невиконання даної йому раніше в цьому році вказівки виступити зі свідченнями в рамках розслідування про корупцію під час його перебування при владі в період з 2009 по 2018 рр.

Для відбування терміну Зума поміщений в одну з в'язниць в його рідній провінції Квазулу-Натал.