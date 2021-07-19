У Фінляндії сезон лісових ягід: з ким конкурують заробітчани

У північній Фінляндії почався сезон збору врожаю морошки і чорниці. У країну вже приїхали перші групи найманих збирачів-іноземців, повідомляє Страна.ua.

Як пише телерадіокомпанія Yle, основними збирачами ягід в цьому сезоні будуть заробітчани з України та їхні колеги з Таїланду.

В Асоціації підприємців, що працюють в сфері натуральних продуктів уточнили, що з Таїланду приїдуть майже 3 тисячі збирачів морошки і чорниці. Кількість працівників з України оцінюється приблизно в 500-600 осіб.

При цьому експерти відзначають, що через посуху урожай лісових ягід у Фінляндії очікується гірше, ніж в минулому році.