Приватбанк за пів року скоротив прибуток до 11,6 млрд грн

Приватбанк за підсумками першого півріччя декларує прибуток 11,6 млрд грн (за цей же період 2020 року - 14,04 млрд грн), у т.ч. за ІІ квартал - 9,2 млрд грн і 2,4 млрд грн за І квартал, повідомляє Finbalance.

"У першому півріччі 2021 року вплив макроекономічних факторів, насамперед зростання дохідності довгострокових казначейських паперів уряду США та зміцнення курсу гривні обумовили негативний результат від переоцінки індексованих облігацій внутрішньої державної позики, що були отримані як внесок у статутний капітал банку при націоналізації.

Ситуативний, не пов’язаний із діяльністю банку, збиток від цього портфелю за 6 місяців 2021 року склав -6,9 млрд грн. Одночасно, позитивний вплив на результати банку коливань валютних курсів частково компенсує ці збитки на 1,3 млрд грн", - констатує банк.

За його інформацією, прибуток від обслуговування клієнтів та банківських операцій за 6 місяців 2021 року склав 17,4 млрд грн, що на 35% більше результатів першого півріччя 2020.

Як констатується, обсяг коштів клієнтів у банку станом на кінець першого півріччя у порівнянні з показниками минулого року зросли на 14% до 305 млрд грн. Кількість активних клієнтів фізичних осіб за підсумками півріччя зросла на 500 тис, клієнтська база підприємців збільшилася на 76 тис, а кількість користувачів Приват24 зросла на 1,2 млн осіб. Збільшення клієнтської бази та кількості платіжних операцій забезпечили зростання комісійних доходів банку на 30% до 10,6 млрд грн.

Чистий процентний дохід у порівнянні з першим півріччям минулого року зріс на 25% й становить 13,3 млрд грн. Кредитний портфель Приватбанку в порівнянні з першим півріччям 2020 року збільшився на 11% до 62,5 млрд грн завдяки розвитку кредитування малого та середнього бізнесу.