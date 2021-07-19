Біткоїн коштує рівно нуль – думка експерта

Реальна вартість біткоїна дорівнює нулю. Головна криптовалюта так і не змогла стати "валютою без уряду", страховкою від інфляції або гаванню для безпечних інвестицій. Головна причина цього в тому, що біткоїн, на відміну від золота та інших дорогоцінних металів, вимагає постійної уваги, щоб мати ціну, повідомляє Сегодня.

Про це заявив у своєму дослідженні "Біткоїн, валюти і крихкість" автор "Чорного лебедя ", колишній трейдер і ризик-менеджер Ніколас Талеб, пише CNBC.

"Історії фінансів відомо мало активів, які були б крихкішими за біткоїн... Вартість біткоїна - рівно нуль", – вважає Талеб.

Він нагадав, що у 2020 році біткоїн впав нижче за ринок акцій і відновився лише після потужного вливання ліквідності. На думку Талеба, це доводить, що криптовалюта не може використовуватися для хеджування системного ризику. Крім того, біткоїн протягом свого існування показував дуже високу волатильність – до 60-100%.

Отже, Талеб кардинально змінив свою думку про криптовалюту за останні роки. Раніше він говорив, що біткоїн може стати страховкою від державного контролю над грошима.

Нагадаємо, влітку-2021 головна криптовалюта втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. Станом на ранок 19 липня біткоїн торгується на рівні 31,8 тис. доларів.