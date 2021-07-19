В обмінниках приймають не всі купюри: яку валюту не візьмуть

В Україні збільшилася кількість скарг на банки, які відмовляються приймати купюри американської валюти через незначні пошкодження. НБУ навіть адресував листа до фінансових установ з проханням не відправляти таких клієнтів до регулятора, повідомляє Обозреватель.

Про те, яку купюру і чому не приймуть - читайте в матеріалі.

Яку валюту не приймуть в обмінниках і банках?

Згідно з постановою Нацбанку, касир у кожному банку має право вирішувати, приймати долари чи ні. Попередньо він зобов'язаний переглянути купюри під збільшувальним склом, прогнати через детектор валют (також має властивості визначення фальшивок).

Проблеми можуть виникнути:

з валютою, яка має кілька пошкоджень відразу;

яка значно зношена (стара);

яка порвана;

на якій є плями фарби.

Навіть якщо на купюрі невелика крапка, яку видно на детекторі валют, обмінники і банки можуть таку купюру не брати. Як розповів киянин Артем, купюру в 100 доларів через невеликі плями (дивіться фото нижче) відмовилися приймати і обмінники, і Ощадбанк. Пропонували за комісію знайти банк, який приймає стару валюту, і обміняти купюру на нову.

"Сказали потрібно йти в банки, які приймають стару валюту, наприклад, Кредит Агріколь. При обміні будуть стягувати комісію" , – розповідає киянин.

Правда, по дорозі в банк для обміну зі сплатою комісії він зайшов в ще один обмінник, там співробітник на касі була менш уважною і купюру прийняла.

Яку валюту не обміняють. Джерело: OBOZREVATEL

Валюта, яку відмовилися обміняти. Джерело: OBOZREVATEL

Яку комісію будуть стягувати за обмін старої валюти?

Залежно від ступеня зношеності або ушкодження купюри, розмір комісії може становити від 5 до 50%. У банках комісія може бути нижчою, а у посередників при високій комісії гроші можуть віддати відразу.