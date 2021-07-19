Британську журналістку депортують з Австралії через порушення карантину
Британську ультраправу журналістку Кеті Гопкінс депортують з Австралії після того, як напередодні їй анулювали візу, повідомляє Радіо Свобода.
Гопкінс прибула в країну для участі у реаліті-шоу Big Brother VIP. Її виключили з шоу після відео, в якому жінка розповіла, як порушує карантин.
У відео, яке Гопкінс оприлюднила в Instagram, вона розповіла, що
"лякає" обслуговуючий персонал готелю, відчиняючи їм двері
"гола без маски". Пізніше відео вона видалила.
Заява Гопкінс викликала обурення з боку урядовців та опозиційних політиків, а також австралійців, які через епідемічні обмеження не мають можливості повернутися додому з-за кордону.
Міністр внутрішніх справ Карен Ендрюс повідомила, що Гопкінс депортують.
"Я думаю, що це просто ганебно, той факт, що вона хизувалася порушенням карантину, був просто жахливий", – сказала Ендрюс.
Вона додала, що заява Гопкінс була
"ляпасом всім австралійцям, які зараз перебувають у ізоляції".
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