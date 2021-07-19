Наслідки повеней у Німеччині: ризики ще не усунуті

Загроза повеней тримає в напрузі частини Баварії. Водночас, у постраждалих від катастрофічних повеней західних регіонах населення досі не може повернутися до власних домівок, повідомляє Deutsche Welle.

Німеччина досі не оговталась від наслідків катастрофічних повеней, від яких постраждали насамперед західні федеральні землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія. Станом на ранок понеділка, 19 липня, відомо загалом про 157 жертв повеней. Утім, багато осіб досі вважаються зниклими безвісти.

У місті Ерфтштадт-Блессем, де бурхливі потоки води утворили величезну вимоїну, за оцінками експертів, як і раніше існує гостра небезпека для життя поблизу її краю, про що повідомили представники місцевої влади з посиланням на висновки експертів. За словами чиновників, необхідно продовжити перевірку стабільності ґрунту після катастрофічної повені в районі.

Як повідомлялося, внаслідок утворення такої величезної вимоїни в Блессемі завалилося щонайменше три житлових будинки, а також частина історичного замку.

Крім того, у низці районів чекають на спад води, щоб проінспектувати стан інфраструктури. В громаді Альтенар уже попереджають, що внаслідок пошкоджень трубопроводів ще тижні, а то й місяці буде відсутнім водопостачання, тож там організовують доставку питної води населенню. Також залишаються закритими деякі ділянки автошляхів та залізниці.

Загроза сильних повеней у Баварії

Водночас у баварському місті Пассау у ніч на 19 липня незначно піднявся рівень води в Дунаї та залишався нижче позначки 8,50 метра, вище якої діє найвищий рівень небезпеки щодо повеней. Водою затопило набережну річки та автостоянки, а мешканці міста захищали будинки мішками з піском та бар'єрами. В районі Берхтесгаденер у Верхній Баварії через повінь понад 160 осіб довелося евакуювати зі своїх будинків в безпечне місце в курортному районі навколо озера Кенігсзее, повідомили в місцевій владі.

Водночас метеорологи кажуть, що рівень загрози повеней у Баварії та Альпах знизився, оскільки рясних опадів поки що не передбачається.