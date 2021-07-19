Втрачений слід "Азова" і СБУ: як розвалювали справу Шеремета

Завтра, 20 липня минає п'ять років з дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Він загинув від міни, закладеної під сидіння автомобіля його цивільної дружини - співвласника (на той момент) "Української правди" Олени Притули, повідомляє Страна.ua.

Вбивство сталося в центрі Києва - на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Тільки через три роки, після зміни президента, справа зрушила з мертвої точки: поліція затримала перших підозрюваних. Ними виявилися не "агенти Кремля", а відомі волонтери та ветерани АТО. Правда, після передачі справи в суд, обвинувачених, за яких заступилася націоналістична тусовка, почали відпускати з СІЗО. Що багато хто визнав ознакою швидкого розвалу звинувачення.

Причин могло бути дві.

Перша - Зеленський вирішив за підсумком не сваритися з націоналістами. Друга - у слідства дійсно немає прямих доказів. Хоча є і багато непрямих.

Зараз після відставки глави МВС Арсена Авакова, який активно підтримував офіційно версію, знову активізувалися розмови про те, що в справі буде новий поворот. І, не виключено, що у слідства з'являться нові версії, які прийдуть на зміну нині офіційної останнім часом.

Хоча, можливо, це станеться і не відразу.

"Зараз справа слухається в суді. Малоймовірно, що слідство раптом заявить про якісь нові версії до винесення вироку суду. Але якщо він буде виправдувальним, то тоді, звичайно ж, буде абсолютно новий поворот", - говорить джерело в правоохоронних органах.

Офіційна версія

Лише через три з половиною роки після вбивства слідчі в присутності президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапки і глави МВС Арсена Авакова оголосили про результати слідства - підозрюваними були названі п'ять чоловік.

12 грудня 2019 року за підозрою у вбивстві було затримано трьох - рок-музикант і службовець ССО ВСУ Андрій Антоненко (Riffmaster), хірург та волонтер Юлія Кузьменко (вони, за версією слідства, закладали міну) і військова медсестра Яна Дугарь (вона, як стверджує сторона звинувачення, проводила попередню розвідку в районі, де жив Шеремет).

Обвинувачені свою вину заперечують. Відзначимо, що версія слідства грунтується на безлічі фактів і збігів, за якими Антоненко, Кузьменко і Дугарь дійсно могли бути причетні до цього злочину.

По-перше, експертиза (МВС замовило її не тільки в Україні, але і в Британії) підтвердила, що хода та фігура чоловіка і жінки, які видно під час закладки бомби, відповідає Антоненко і Кузьменко.

Видно також, що "Ріффмастер", який напередодні лікував ногу і розповідав про це в соцмережах, помітно кульгає, коли йде "на справу". По-друге, Антоненко впізнали по принт на кофті (таку ж зафіксували на його сторінці в соціальних мережах).

Далі сумнівів в невинності додала захист Антоненко.

Спочатку вона вигадала йому фейкове алібі: ніби в ніч убивства він смажив шашлики на дачі у друга - що сам друг потім спростував. А потім заявляла, що з Юлією Кузьменко "Ріффмастер" раніше був не знайомий. Хоча у них були спільні фото в соцмережах, опубліковані задовго до вбивства.

По Кузьменко основне питання було в тому, що вона в ніч убивства відключила мобільний, хоча раніше ніколи так не робила (так сьогодні це і не прийнято: телефони просто переводять в беззвучний режим).

Тобто, повторимося, фактів і збігів досить багато.

Одна проблема - вони всі непрямі. Будь-яких прямих доказів проти обвинувачених немає.

Інша проблема - мотив вбивства. За версією слідства, Антоненко і Кузьменко підірвали Шеремета для "дестабілізації ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи". Але це вкрай сумнівний мотив. Ситуація в Україні в 2016 році вже не була такою хиткою, як в 2014 році. І навіть смерть відомого журналіста ніяк не могла її розгойдати. І не розгойдала.

Природно, не можна виключати, що всі троє обвинувачених дійсно здійснювали цей злочин, але мотив у них повинен бути явно інший, ніж "дестабілізація обстановки". Наприклад, вони могли виконувати чиєсь замовлення.

Втрачене відео і слід СБУ

Як розповіли виданню джерела в слідстві, відразу після вбивства оперативники висунули чотири основні версії злочину: помста іноземних спецслужб - російських або білоруських, за минулу журналістську діяльність Павла, дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні, помилка кілерів, які насправді готувалися вбити Олену Притулу , і побутова - можливі конфлікти або навіть помста за неповернені борги.

Побутова версія вбивства досить швидко була вичерпана і не підтвердилася.

Особливу увагу в поліції звертали на помічених в районі квартири Притули і Шеремета номера колишніх і діючих військових, добровольців і волонтерів. А також їх знайомих або друзів. Логіка слідства зрозуміла: з 2014 року безліч учасників АТО виявилися замішані в замовних вбивствах.

У підсумку зафіксували, що так чи інакше в районі вбивства курсували 8514 номерів мобільних телефонів, які в момент, до і після скоєння вбивства були в мережі в районі злочину. З них відібрали 262 номери, які представляли оперативний інтерес. А з них - сімнадцять з зв'язками або відключеннями в ніч, коли було закладено вибуховий пристрій і після вибуху. Ці номери перевіряли особливо пильно.

Але багато кого з телефонних номерів, які потрапили в моніторинг, перевірити не вдалося. Чи то через елементарний непрофесіоналізм, чи то через свідомий саботаж.

Наприклад, судячи по одному з документів, якими володіє видання, слідство зажадало через суд доступ до трафіку декількох мобільних операторів лише через два роки після вбивства. У свою чергу, рішення Печерського суду про доступ до трафіку було лише 15 серпня 2019 року. Якщо врахувати, що багато операторів зберігають інформацію лише три роки, величезна кількість даних безповоротно пропало.

До слова, поліції все-таки вдалося зафіксувати номер телефону, яким користувалися закладчики міни, а також два індивідуальних коду мобільних - IMEI, в яких використовувалася сім-карта з цим номером. Однак подальшу долю, адреса і трафік цих IMEI і номера відстежити не змогли.

Також поліція перевірила кілька сотень зовнішніх відеокамер, за якими з'ясували маршрут чоловіки і жінки, які закладали міну. А також вирахували дівчину, яка фотографувала напередодні зовнішні камери. І хлопця, який стежив за автомобілем Шеремета.

Правда, в ході зйомок документального фільму "Вбивство Павла" журналісти знайшли кілька відеозаписів зовнішніх камер, які з невідомих причин так і не були вилучені поліцією.

На відео камер, які проходять за матеріалами справи, фігурує кілька підозрілих автомобілів - в тому числі біла "Мазда", яка потрапила на камери в момент підготовки вбивства. Деякі авто були ідентифіковані поліцією як служба зовнішнього спостереження СБУ.

Білу "Мазду" теж знайшли. Але потім інформація про неї раптово зникла з матеріалів слідства. За інформацією джерел в поліції, багато матеріалів пропали після втручання в справу СБУ.

А глава МВС Арсен Аваков заявляв, що кілька камер і відеозаписів також вилучила СБУ. Це ж підтверджують джерела в поліції. За їхніми словами, "контора" вилучила найважливіші зовнішні камери - з місця, звідки підривники привели в дію міну під автомобілем Павла Шеремета.

Загалом, роль СБУ в підготовці вбивства - це питання відкрите. Однак ніяких даних про те, що слідство йде в цьому напрямку (в плані встановлення замовників) до сих пір немає.

Пропала версія про "Азов"

З самого початку розслідування в ходу була версія про те, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні представники "Азова" (пізніше вони склали кістяк "Нацкорпуса").

Тим більше, що Шеремет сам був близько знайомий з його керівниками - Андрієм Білецький та Сергієм Коротких ( "Боцманом").

При цьому як раз напередодні загибелі Шеремета - увечері 19 липня, Сергій Коротких зі своїми соратниками - "азовцями" зустрічалися з Павлом. Пізно ввечері вони зателефонували журналістом і викликали його для розмови на вулицю. Спілкувалися з Шереметом близько півгодини. Як розповів пізніше Сергій Коротких, з Павлом вони обговорювали інформаційний супровід деяких вуличних акцій ветеранів "Азова". Хоча не зовсім зрозуміло, навіщо для цього потрібно було приїжджати пізно ввечері і викликати співрозмовника на вулицю, якщо інформаційний супровід можна було цілком обговорити і по телефону.

У різний час з'являлися повідомлення про те, що у "азовців" з Шереметом напередодні його загибелі виник якийсь конфлікт.

Видання "Білоруський партизан" з посиланням на розслідування журналістів Едуарда Чекина і Даріаса Богуцького писало про те, що вбивство Шеремета організував Коротких.

На початку 2000 року в інтерв'ю "Країні" звільнений з обміну Артур Денісултанов (він же Артур Крінарі, він же Дінго, він "кілер Кадирова"), якого звинувачували в замаху на чеченських добровольців Османа Пашаєва і Аміну Окуеву, також заявив, що до вбивства Шеремета причетний Коротких.

Мотивом він називав те, що Боцман нібито мав відношення до розстрілу Бориса Нємцова в Москві на початку 2015 року та що Шеремет про це дізнався.

Боцман свою причетність до всіх цих злочинів спростував. І заявив, що в той вечір помітив стеження СБУ.

"Коли я дізнався, що Павла підірвали, то відразу ж зв'язався зі слідчими, які ведуть справу про вибух і повідомив їм про те, що в день нашої зустрічі за Павлом стежили. Я вказав на Шкоду " Октавію" і людей. Я розповів також потім про них журналістам, які в ході розслідування з'ясували, що один з тих людей на прізвище Устименко мав відношення до СБУ. Всього тих, хто стежили було п'ятеро на двох машинах, друга з яких була Мерседес. До сих пір СБУ не може толком пояснити, що Устименко робив біля будинку Павла ", - заявив Коротких.

Буквально минулого тижня про можливу причетність до злочину "Азова" заявив народний депутат Ілля КИва. Він подав заяву в Офіс генпрокурора.

На думку КИви, резонансом від загибелі Шеремета "азовці" хотіли перебити затримання з боку СБУ банди членів полку "Азов", яка нападала на інкасаторів у Запорізькій області. Нардеп звинуватив в цьому вбивстві верхівку "Азова" і Нацкорпуса - включаючи його голову Андрія Білецького та заступника Сергія Коротких (відзначимо, що Шеремет дійсно писав напередодні загибелі про випадок з інкасаторами, хоча реакцію Білецького на цю історію оцінював швидше позитивно).

При цьому, в своєму телеграм-каналі КИва додав, що до справи "можуть бути причетні й окремі співробітники національної поліції, СБУ і вище керівництво країни в той час".

Тобто, в інформаційному полі версія про причетність "азовців" і керівництва "Нацкорпуса" до цього злочину дійсно гуляє вже давно.

Але чи розглядалася вона в реальності слідством? За джерелами в МВС - так, розглядалася.

Зачіпка у поліції з'явилася після того, як по мобільних телефонах недалеко від місця злочину зафіксували подружжя Зоряну і Дениса Когут - активістів "Нацкорпуса".

Основний номер телефону Зоряни Когут ( "Коновалець") був кілька разів зафіксований в районі, де через кілька днів вибухне автомобіль Шеремета. В ході відпрацювання версії причетності подружжя до злочину, оперативники звернули увагу, що геолокація номерів дівчата, фіксувалася в районі, де невідома спільниця кілерів фотографувала зовнішні камери.

Потім номер Зоряни Когут відключається за дев'ять годин до вибуху. І включається в мережу тільки через чотири місяці після. У ніч напередодні вбивства Шеремета, Когут починає використовувати новий номер мобільного. А на старий номер через дві хвилини після вибуху - о 7.47 ранку приходить сервісна СМСка "передзвоніть мені" з невідомого номера.

Після початку відпрацювання цієї версії поліцейські звернули увагу на схожість Зоряни Когут з дівчиною, яка фотографувала напередодні вбивства зовнішні відеокамери.

Видання має фото Зоряни з аналітичної довідки МВС. Там дійсно є схожість з тією дівчиною, що потрапила на камери слідства.

Але якщо звернутися до фотографій Зоряни в її інстаграм, то знімки в повний зріст показують, що фігура у Когут інша, ніж у дівчини в стоп-кадрі поліції. Хоча, не можна виключати, що роль могло зіграти те, що камери відеоспостереження розтягують пропорції.

Так чи інакше, але поліція зв'язку дівчата відпрацювала. І біографією її зацікавилася.

За матеріалами поліції, активістка Національного Корпуси Зоряна Когут (Личко) з позивним "Коновалець" - уродженка Львова. Вона вільно володіє вогнепальною зброєю і рукопашним боєм. Неодноразово брала участь в "вишколів" радикальних структур, де отримала навички диверсійної діяльності і вибухової справи.

Також Зоряна Когут входить в ультраправу неонацистську організацію "Misantropic Division". В Україні філія цієї організації з'явився за рік до Майдану в 2013 році. Українське відділення заснували білорус Дмитро Павлов і українець Сергій Линник. У 2014 році Линник пішов добровольцем в полк "Азов".

Збереглося досить багато характерних фото Зоряни. Наприклад ось ця, на тлі свастики.

Зоряна Когут

Чоловік Зоряни - Денис Когут з позивним "Кравс", воював в "Азові" і зараз є сотником "Націнального корпусу Вінниччини". За матеріалами розслідування, телефонні номери Дениса Когута також потрапили в моніторинг у справі вбивства Шеремета.

Серед зв'язків Зорян і її чоловіка - колишній командир танкового взводу "Азова" і активний функціонер Нацкорпуса Ігор Княжанський з позивним Душман. У свою чергу, Княжанський тісно дружить з Сергієм Коротких.

Відзначимо, однак, що розробка цієї версії припинилася незадовго до оприлюднення офіційної нині версії про причетність до вбивства Антоненко і Кузьменко. Різні джерела в правоохоронних органів по-різному трактують чому це було зроблено. Одні кажуть, що версія ця не отримала будь-яких підтверджень, тому її і відкинули. Інші ж кажуть, що настійно "порадили" перестати копати в цьому напрямку з керівництва МВС і контррозвідки СБУ.

До слова, крім історії з Шереметом, полк "Азов" давно оповитий іншими дивними історіями з фатальним кінцем. Нещодавно в Київській області з'явилися бігборди із закликами розслідувати смерть колишнього керівного співробітника "Азова" Ярослава Бабича, який нібито наклав на себе руки в 2015 році, бійців "Азова" Віталія Княжого з позивним Вітус, який застрелився під Харковом в жовтні 2017 року і Олександра Аляб'єва з позивним Ервін Корф, застрелився на базі "Азова" в Урзуфі з автомата - через два тижні після вбивства Шеремета.

За твердженнями деяких колишніх соратників Андрія Білецького, до цих смертей причетна внутрішня служба безпеки "Азова", так звана "Метеостанція". СБ "Азова" була створена Сергієм Коротких, Вадимом Трояном, який очолював в полку розвідку (а потім став заступником глави МВС), і колишнім співробітником МВС Сергієм Керівним з позивним Хорст.

За словами родичів Ярослава Бабича, його вбили за наказом керівництва "Азова".

Інші версії вбивства Шеремета

Крім названих вище версій, слідство розробляло і інші лінії.

1.На причетність до вибуху наслідок відпрацьовував росіянина Олексія Комаричева.

Він, як заявляють в СБУ, в квітні 2019 роки намагався підірвати машину співробітника військової розвідки Кирила Буданова (згодом він став начальником ГУР).

Також, за твердженням СБУ, його група причетна до підриву офіцерів українських спецслужб Олександра Хараберюша (був підірваний в своїй машині в березні 2017 року) і Максима Шаповала (був підірваний в червні того ж року)

Однак версія про причетність Комаричева до вбивства Шеремета не підтвердилася.

Також на причетність відпрацьовувалися і колишні члени харківської організації "Оплот". Доказів і збігів телефонних номерів не знайшлося.

2. У числі версій замаху на Шеремета було припущення, що вбивство міг організувати невловимий "кульгавий кілер" . Його підозрювали в розстрілі жителя Києва 14 вересня 2009 року, потім він зник за кордоном. У 2014 році повернувся в Україну. 14 квітня 2016 року в Києві на вулиці Краснова намагався підірвати автомобіль бізнесмена. Також невідомого кульгавого підозрювали в обстрілі складу і офісу на Сирці, підриві вантажівки на Аерофлотська проспекті. Але ця версія не отримала розвиток.

3. Дуже довго і пильно слідство розробляло версію про те, що вибуховий пристрій під автомобілем Шеремета кілери отримали від групи Віктора Балацького на прізвисько "Агат", айдаровцев Олександра Корнієвського - Кулібіна і Івана Каралюса з позивним Шукач. ОПГ займалася виготовленням зброї і вибухових пристроїв.

До створення збройової ОПГ Кулібіна був причетний бізнесмен Борис Герман, якого зробили крайнім у "вбивстві" журналіста Аркадія Бабченко. Втім, цю версію до кінця розслідувати не вдалося, так як справа кулібіних забрала СБУ. На думку джерел, ОПГ Кулібіна була "підшефної" організацією української спецслужби.

4. Ще один збройовий слід тягнувся до Одеси. 8 січня 2017 року Одесі в приватному секторі на вулиці Юхима Геллера, 57 потужним вибухом рознесло в шматки будинок. Під час вибуху дивом вижила літня господиня житла Марія Підлісна. Загинуло двоє чоловіків - син господині Євген Підлісний і громадянин РФ Ігор Платонов, який знімав там кімнату.

За інформацією поліції, сила вибуху склала 5 кілограм тротилового еквівалента. Серед руїн були виявлені три протипіхотні гранати, сім запалів до гранат і два постріли ВОГ-25.

Як незабаром з'ясувалося, загиблий Ігор Платонов раніше служив мінером в добробатах в АТО. Зняти житло йому допоміг онук господині будинку Олексій Підлісний, який раніше також воював в АТО.

За однією з версій слідства, загиблий АТОшнік Ігор Платонов торгував вибухівкою і виготовляв на замовлення вибухові пристрої для бажаючих. Серед його знайомих були бійці "Азова". Але доказів того, що Платонов продав пекельну машинку для вбивства Шеремета, поліцейські також не знайшли.

5. Серед тих, хто засвітився в моніторингу телефонних з'єднань в районі вбивства Шеремета, було кілька номерів кримінальних авторитетів.

Перший - претендент в злодії в законі Умара Гаургашвілі на прізвисько "Умар". Кримінальник в ніч підготовки вбивства виявився в районі, де жив Шеремет. Також був відзначений номер кримінального авторитета Султана Дончаева. Найближчий помічник і родич Султана - Михайло Помогайбо на прізвисько Моня або Мікроб, після початку АТО записався в один з добробатов.

У числі інших підозрілих перевірявся і одеський авторитет чеченського походження Халід Мусаєв - з'єднання з його номером телефону також відзначені в районі вбивства Шеремета до і після вбивства журналіста.

Однак кримінальні номера в подальші розробки не потрапили, тому що не було виявлено будь-яких перетинів інтересів авторитетів і Павла Шеремета.