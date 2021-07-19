На Прикарпатті зафіксували рідкісне явище
На Івано-Франківщині небо вкрили унікальні хмари під назвою Mammatus cloud. Вони є досить рідкісним явищем, адже за десятки років їх можна спостерігатися всього до двох разів, повідомляє Депо.
Двоопуклі хмари вважають передвісниками бурі або урагану, однак вони можуть перебувати від центру негоди на відстані декількох десятків кілометрів. На цей раз унікальні хмари було видно в селах Петранка, Рівня, Верхній Струтень, Сваричів, Спас, Камінь, Іванівка, Суходіл, Ілемня, Ясинівець.
Слід зазначити, що такі хмари покрили небо над Варшавою в кінці червня перед жахливим торнадо, який пронісся територією Чехії.