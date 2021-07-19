На Прикарпатті зафіксували рідкісне явище

На Івано-Франківщині небо вкрили унікальні хмари під назвою Mammatus cloud. Вони є досить рідкісним явищем, адже за десятки років їх можна спостерігатися всього до двох разів, повідомляє Депо.

Двоопуклі хмари вважають передвісниками бурі або урагану, однак вони можуть перебувати від центру негоди﻿ на відстані декількох десятків кілометрів. На цей раз унікальні хмари було видно в селах Петранка, Рівня, Верхній Струтень, Сваричів, Спас, Камінь, Іванівка, Суходіл, Ілемня, Ясинівець.

Слід зазначити, що такі хмари покрили небо над Варшавою в кінці червня перед жахливим торнадо, який пронісся територією Чехії.