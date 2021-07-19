У США зміни клімату призвели до масштабних лісових пожеж на заході країни

Велика лісова пожежа в Орегоні в неділю знищила величезну ділянку лісу, ставши однією з десятків великих пожеж, які зараз активізувалися на заході країни через небезпечну погоду, пишуть іноземні ЗМІ.

Близько 500 пожежників були задіяні в боротьбі з вогнем. Повідомляється, що руйнівна пожежа на північ від кордону з Каліфорнією збільшилася до більш ніж 476 квадратних миль, що дорівнює території розміром з Лос-Анджелес.

Це одна із щонайменше 70 великих лісових пожеж на заході США і в прилеглих штатах.

Влада розширила масштаби евакуації населення. Уже зараз в результаті пожежі було знищено не менше 67 будинків і 100 господарських будівель.

З протилежного боку штату, пожежа в горах на північному сході Орегона до вечора суботи виросла до понад 17 квадратних миль.

У Каліфорнії зростаюча лісова пожежа викликала нові накази про евакуацію місцевого населення.

Пожежа в місті Тамарак, що спалахнула від блискавки 4 липня, станом на ранок неділі обвуглила майже 29 квадратних миль. Пожежа також погрожував Марклівіллу, невеликому містечку недалеко від кордону штату Каліфорнія - Невада. За заявою влади, вона зруйнувала як мінімум дві споруди.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, в США було близько 70 активних великих пожеж, які спалили майже 1659 квадратних миль. Лісова служба США повідомила, що тільки на північному заході Тихого океану відбулося не менше 16 великих пожеж.

Метеорологи повідомляють, що зміна клімату зробила Захід набагато теплішим і сухішим за останні 30 років і це буде продовжувати робити погоду більш екстремальною, а лісові пожежі - більш частими і руйнівними.