Промоутер Усика висловився про нокаут Джошуа

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) зможе нокаутувати британського чемпіона Ентоні Джошуа (24-1,22 КО). При цьому для нашого співвітчизника не стане проблемою перевагу суперника в габаритах, повідомляє Обозреватель.

Таку впевненість в інтерв'ю Planet Sport висловив промоутер Усика Олександр Красюк. Він підкреслив, що його клієнт володієте всіма необхідними навичками для перемоги.

Порівняльна характеристика Усика і Джошуа. Джерело: The Sun

Усик і Джошуа зустрінуться у вересні

"Коли Усик знаходиться на рингу і демонструє свої навички, йому не потрібен удар, щоб виграти бій. Невже олімпійський чемпіон в суперважкій вазі, абсолютний чемпіон в крузейрвейте не володіє динамітного ударом? Будь боєць може нокаутувати іншого. Це нескладно. Складно навчитися правильно наносити удар в підборіддя, а це боксерські навички. Я цілком упевнений в Усик ", - сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа повинен відбутися 25 вересня на арені футбольного клубу "Тоттенхем" в Лондоні.

Спочатку Джошуа повинен був побитися з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Однак Циганського короля, як називають Ф'юрі, зобов'язали в третій раз вийти на ринг проти американця Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команди боксерів призначили поєдинок на 24 липня. Однак через коронавируса в команді Тайсона бій був відкладений на жовтень.

Після зриву протистояння Ф'юрі - Джошуа Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала обов'язковий захист Ентоні чемпіонського пояса в бою з Усиком. Це рішення викликало гнів у промоутера британського боксера Едді Хірна, який поскаржився на те, що його клієнта постійно змушують відстоювати титули.

Промоутер Усика Олександр Красюк розповів про незвичайний пункті в контракті на бій з Джошуа. Крім того, він назвав історичним майбутнє протистояння.

Джошуа на тренуванні. Джерело: Instagram Ентоні Джошуа

Усика перед поєдинком виключили з рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Це викликало бурхливе обговорення в мережі, а самого українця назвали зрадником.