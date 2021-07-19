Латвія відкрила кордони для українців: умови в'їзду

Латвія внесла Україну в "зелений" список країн, жителям яких дозволений в'їзд з туристичною метою. З 17 липня в Латвії можна в'їхати при наявності негативного тесту на COVID-19 або ваучера, повідомляє Ліга.net.

Про це йдеться на сайті латвійського Центру профілактики та контролю захворювань.

Щоб в'їхати в Латвію українцям потрібно:

Заповнити перед поїздкою онлайн-форму за посиланням https://covidpass.lv/en. Негативний ПЛР-тест не пізніше 72 годин / антиген-тест не пізніше 48 годин / довідка про перенесеної хвороби / сертифікат вакцинації (вакцини, визнані ЕМА або ВООЗ; після курсу повинно пройти 14 днів).

Результати тестів не будуть вимагати у дітей до 12 років.