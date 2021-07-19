"А-95" закликає главу МВС включитися в боротьбу з тіньовим ринком палива

Консалтингова група «А-95» закликає нового міністра внутрішніх справ приєднатися до боротьби з нелегальним виробництвом і продажем нафтопродуктів, а також захистити чесний бізнес від корупційних переслідувань з боку поліції, повідомляє Enkorr.

13 липня 2021 року співробітники Подільського управління поліції в м.Києві протягом дня провели п'ять обшуків в офісі Консалтингової групи «А-95» і за адресами мешкання менеджменту - Сергія і Артем Куюн. Були конфісковані комп'ютери, телефони співробітників, документи, грошові кошти.

«Ми стверджуємо, що кримінальну справу проти нас сфабриковано від початку до кінця, а обшуки пройшли з грубими процесуальними порушеннями і з порушенням рішення слідчого судді, який санкціонував обшуки. Фахівці великих юридичних компаній України єдині в думці: це «ментовське свавілля» в кращих традиціях 90-х і нульових років», - заявили в «А-95».

Відзначається, що маніпулюючи нормами закону, посилаючись на лжесвідків і проявляючи елементарну безграмотність в податкових питаннях, слідчі звинувачують компанію в несплаті ПДВ. Тим часом, за аналізований період 2019-2020 років Консалтингова група «А-95» заплатила в бюджет 3,1 млн грн ПДВ, що склало 73% від зобов'язань з цього податку. Податковий кредит, що залишився, становить 1,1 млн грн (27% від зобов'язань) - це наші витрати, в яких не було безтоварних операцій. Слідчі ж пишуть про 2,1 млн грн і фіктивні витрати.

«Ми не просто готові, ми зобов'язані надати будь-які документи контролюючим органам, але слідчі навіть не звернулись до нас із запитом. Невже обшуки провести простіше?» - йдеться в заяві.

У 2019-2020 роках група компаній заплатила в бюджет 6,2 млн грн усіх податків. Цих коштів достатньо на річні зарплати 14 слідчих Нацполіціі (з розрахунку 20 тис. грн на місяць), тобто кожен із співробітників «А-95» «містить» по одному слідчому.

«Ми вважаємо, що маємо право вимагати цивілізованої і професійної роботи поліції», - відзначили в компанії.

Замовником цього силового тиску в «А-95» називають групу компаній «БРСМ-Нафта», діяльність якої вона активно висвітлює. «БРСМ» є найбільшим імпортером безакцизних октанопідвищуючих компонентів, володіє великим міні-НПЗ, займається змішанням нафтопродуктів на нафтобазах з токсичними присадками і веде непрозорий продаж нафтопродуктів на заправних станціях.

«Крім нас про махінації навколо "БРСМ" писали і багато інших ЗМІ та розслідувачі», - йдеться в повідомленні.

«Ми вимагаємо провести службове розслідування та встановити винних у цьому свавіллі щодо Консалтингової групи "А-95". Також ми закликаємо міністра внутрішніх справ об'єднати зусилля в боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів, у Міністерства внутрішніх справ є досить важелів для цього. Перш за все, мова йде про що знаходиться в структурі міністерства Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка вперто не помічає близько 30 міні-НПЗ по всій країні. У той же час вони функціонують без елементарних засобів пожежогасіння, промислової та екологічної безпеки. Це загрожує не тільки новими техногенними катастрофами, як на Васильківській нафтобазі «БРСМ» в 2015 році, але і несе бюджету країни збитки в розмірі 4 млрд грн тільки акцизного збору. Ці заводики випускають паливо, що не відповідає поточним держстандартам, в зв'язку з чим становлять загрозу для здоров'я громадян та справності автотранспорту», - заявили в "А-95".

У групі відзначають, що поліція може зайняти більш активну позицію в боротьбі з нелегальними АЗС. Кожен дільничний знає, де є такі об'єкти, але їх кількість протягом останнього року лише збільшується.

«Ми вітаємо зміни в Міністерстві внутрішніх справ України і сподіваємося, що відомство стане партнером всього прозорого бізнесу і надійно захистить тих, хто знаходиться на передньому плані боротьби з «тінню». Ми готові допомагати, ми бачимо проблеми на паливному ринку і щодо їх вирішення будемо оцінювати ефективність роботи нової команди МВС», - заявив директор ТОВ «Консалтингова група «А-95» Сергій Куюн.