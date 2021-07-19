У п'яти областях не зафіксували жодного випадку COVID-19 за добу

Станом на сьогодні, 19 липня всі регіони України відповідають показникам "зеленої" зони карантину. За минулу добу не було виявлено жодного нового зараження в п’яти областях країни, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, не було зафіксовано випадків захворювання на COVID-19 у Запорізькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській області.

Втім, за даними МОЗ, минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

Крім того, за вчора госпіталізували 307 осіб, померли 5 людей, а одужали - 187.

Дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Автор: Марія Кучерявець