Робота Ради може бути заблокована на рік – нардеп
Робота Верховної Ради може бути заблокована на цілий рік через "поправковий спам" до законопроекту 5600 про підвищення податків в Україні.
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі каналу Андрія Павловського.
Рекордсменом за кількістю правок як і раніше відстає "банківський закон" - 16 тисяч, але основну їх кількість подавали всього 7 нардепів. А до закону 5600, де більше 10 тис. правок, авторів значно більше, що призведе до колапсу роботи Ради.
"Якщо порахувати, що 200 поправок можна розглядати за пленарний день. Таких днів - 4 на тиждень. 2 тижні робочі в місяць. Ми розуміємо, що 6 місяців треба і це без свят, вихідних і затримок. Це може заблокувати роботу Ради місяців на 8 -10, а то і на рік ", - підкреслив Устенко.
На його думку, потрібно змінювати регламент, щоб у депутатських фракцій і груп був ліміт правок, або щоб не було обмеження по часу для розгляду правок -
"сидіти до переможного з понеділка до суботи з 8 до 20".