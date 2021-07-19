Робота Ради може бути заблокована на рік – нардеп

Робота Верховної Ради може бути заблокована на цілий рік через "поправковий спам" до законопроекту 5600 про підвищення податків в Україні.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі каналу Андрія Павловського.

Рекордсменом за кількістю правок як і раніше відстає "банківський закон" - 16 тисяч, але основну їх кількість подавали всього 7 нардепів. А до закону 5600, де більше 10 тис. правок, авторів значно більше, що призведе до колапсу роботи Ради.

"Якщо порахувати, що 200 поправок можна розглядати за пленарний день. Таких днів - 4 на тиждень. 2 тижні робочі в місяць. Ми розуміємо, що 6 місяців треба і це без свят, вихідних і затримок. Це може заблокувати роботу Ради місяців на 8 -10, а то і на рік ", - підкреслив Устенко.