Работа Верховной Рады может быть заблокирована на год – нардеп

Работа Верховной Рады может быть заблокирована на целый год из-за "поправочного спама" к законопроекту 5600 о повышении налогов в Украине.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии﻿ каналу Андрея Павловского.

Рекордсменом по количеству правок по прежнему отстаётся "банковский закон" - 16 тыс., но основное их количество подавали всего 7 нардепов. А к закону 5600, где более 10 тыс. правок, авторов значительно больше, что приведёт к коллапсу работы Рады.

"Если посчитать, что 200 поправок можно рассматривать за пленарный день. Таких дней - 4 в неделю. 2 недели рабочие в месяц. Мы понимаем, что 6 месяцев надо и это без праздников, выходных и задержек. Это может заблокировать работу Рады месяцев на 8-10, а то и на год" , - подчеркнул Устенко.