У Грузії звільнили засуджених до в'язниці українських яхтсменів

Влада Грузії звільнили двох українських яхтсменів, засуджених за незаконне перетинання державного кордону, повідомляє Укрінформ.

Яхтсмени були звільнені на підставі акта про помилування, підписаного Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. При цьому наголошується, що самі засуджені не зверталися з відповідним проханням до глави держави.

Згідно з повідомленням, звільнення відбулося в день візиту до Грузії Президента України Володимира Зеленського. Сьогодні, 19 липня, він прибув в Батумі для участі у міжнародній конференції, присвяченій інтеграції в ЄС. Відомо, що Зеленський особисто обговорював питання звільнення громадян України зі своєю грузинською колегою під час зустрічі в Києві 23 червня.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Грузією українських яхтсменів Юрія Хомича і Володимира Дьяченко, засуджених раніше до чотирьох років ув'язнення. Про це він написав у Твіттері.

"З листопада 2020 роки ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича і Володимира Дьяченко, затриманих в Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - зазначив Глава держави.

В кінці листопада 2020 грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михайло Батурин.

Всіх трьох відправили в СІЗО за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії. Однак рідні моряків, а також їх адвокат стверджують, що українці нічого незаконного не скоювали, і звинувачують владу Грузії в тому, що громадян України незаконно затримали у відкритому морі, а причини такої ситуації - виключно політичні.

14 липня Батумський міський суд в Грузії засудив українців до чотирьох років позбавлення волі.