Нардепи зареєстрували законопроект про "всеукраїнський кешбек"

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект №5734-2, яким пропонується ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки, повідомляє Depo.ua.

Авторами є народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев, Ольга Василевська-Смаглюк і Вікторія Кінзбурська.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, для збереження частки безготівкових розрахунків в загальній кількості платіжних операцій критично важливим є одночасне пророкування компенсаторного механізму для неминучого зменшення пропозицій програм лояльності для громадян.

Проект закону пропонує внести зміни до законів "Про банки і банківську діяльність" , "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" і "Про платіжні послуги".

Як розповіла автор законопроекту Василевська-Смаглюк, цей документ є альтернативним до проекту закону інших депутатів, які лобіюють зниження ставок на еквайринг і інтерчендж (комісію платіжних систем на транзакції).

"Ми припускаємо, що зниження такої комісії призведе до згортання пільгових тарифів для карток пенсіонерів і бюджетників. А також до переходу на готівкові розрахунки. Тому ставити термінали банкам стане нецікаво. Тому ми вирішили, якщо вже почалася така "пісня", віддати людям гроші за кожну транзакцію, а не залишати ці кошти у рітейлерів, як припускають наші опоненти", - зазначила нардеп.

За її словами, згідно із законопроектом, торговець буде зобов'язаний заохочувати користувача до використання електронного платіжного засобу шляхом зменшення на 0,1% суми фактичного списання коштів з користувача на користь торговця по конкретній платіжної операції з оплати товарів, робіт, послуг торговця за умови здійснення користувачем оплати з використанням платіжної картки. При цьому зменшення списання повинно забезпечуватися автоматично платіжними організаціями платіжних систем.