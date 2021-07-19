Англія і Нью-Йорк назвали скільком ковід-госпіталізаціям і смертям запобігла вакцинація

Масова вакцинація від коронавірусу запобігла в Англії від 11 до 12,5 млн випадків інфекцій, понад 46 300 госпіталізацій і від 35 200 до 38 600 смертей, повідомляє Ліга.net.

Про це йдеться в оновленому звіті охорони здоров'я країни, складеному за даними епіднагляду та матаналізу.

Автори підкреслюють: ці числа, ймовірно, занижені.

На 11 липня охоплення вакцинами від COVID-19 в Англії однієї дозою досягло 62%, двома – 47% дорослого населення. Там пріоритетно вакцинували в першу чергу найвразливіших – старші групи.

Місцеві вчені вирахували, що близько 91% дорослих в країні вже мають антитіла до "корони" (або після інфекції, або після вакцинації). Попри сильні хвилі ковіду в Британії, з них тільки у 16% – антитіла після інфекції.

Відсоток пасивно або активно імунізованих серед молоді від 17 до 29 років (основна група-рушій нинішньої хвилі в країні) почав зростати тільки в останні тижні.

Аналогічні позитивні новини прийшли з Нью-Йорку.

Вчені з Єльського університету показали препринт аналізу, за яким кампанія вакцинації запобігла в місті понад 250 000 випадків інфекції, 44 000 госпіталізацій і 8300 смертей від ковіду в період з її старту до 1 липня.

"Примітно, що швидке розгортання вакцини придушило ще одну хвилю COVID-19, яка призвела б до стійкого збільшення випадків захворювання, госпіталізацій і смертей протягом весни, викликаних високозаразливими штамами" , – уточнили автори.

Вони підкреслили, що попри ці штами, в основному дельта-варіант, кількість випадків захворювання в місті знизилася з більш ніж 5500 в січні до менш як 350 в липні.