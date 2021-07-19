На Закарпатті зійшли селеві потоки

На Закарпатті у гірському селі Свобода Хустського району внаслідок сильної зливи зійшли два селеві потоки, які відрізали частину села від дороги.﻿ Про заявив речник управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп, повідомляє Укрінформ.

За його словами, у селі Свобода селеві потоки зійшли у неділю ввечері в урочище Шистаків. Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий - 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев.

Звільнили автошлях від селевого сміття рятувальники пожежно-рятувального посту с.Синевир. Наразі в населеному пункті відновлений проїзд.

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