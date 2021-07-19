"Динамо" допомогло "Руху" зі стадіоном на новий сезон УПЛ

Футбольний клуб "Рух" звернувся до керівництва київського "Динамо" з проханням проводити свої домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни відповіли згодою, повідомляє Обозреватель.

Відповідний лист-звернення "Рух" надіслав на ім’я Першого віце-президента "Динамо" Віталія Сівкова.

Лист ФК "Рух" до ФК "Динамо". Джерело: ФК "Рух"

У відповідь керівництво "Динамо" надіслало лист, у якому заявили, що не заперечують проти проведення домашніх матчів першої команди "Руху" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Відповідь ФК "Динамо". Джерело: ФК "Рух"

Футбольний клуб "Рух" висловлює щирі слова подяки київському "Динамо" та його президенту Ігорю Суркісу за публічну підтримку. Ігор Михайлович особисто сконтактував з Григорієм Козловським і протягнув руку допомоги ФК "Рух" у ситуації, що склалася.

ФК "Динамо" першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловив чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ львівського клубу. Для "Руха" це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією і не бояться її публічно висловлювати.

"Рух" у свою чергу запевнив, й надалі підтримуватимемо усі клуби, які йдуть проти тої свавільної системи, яка утворилась нині в українському футболі.

Лист УАФ до ФК "Рух". Джерело: ФК "Рух"

P.S. У п‘ятницю 16-го липня на адресу клубу надійшов лист, у якому УАФ заборонила "Руху" проводити домашні матчі на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.