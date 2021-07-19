"Динамо" допомогло "Руху" зі стадіоном на новий сезон УПЛ
Футбольний клуб "Рух" звернувся до керівництва київського "Динамо" з проханням проводити свої домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни відповіли згодою, повідомляє Обозреватель.
Відповідний лист-звернення "Рух" надіслав на ім’я Першого віце-президента "Динамо" Віталія Сівкова.
У відповідь керівництво "Динамо" надіслало лист, у якому заявили, що не заперечують проти проведення домашніх матчів першої команди "Руху" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Футбольний клуб "Рух" висловлює щирі слова подяки київському "Динамо" та його президенту Ігорю Суркісу за публічну підтримку. Ігор Михайлович особисто сконтактував з Григорієм Козловським і протягнув руку допомоги ФК "Рух" у ситуації, що склалася.
ФК "Динамо" першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловив чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ львівського клубу. Для "Руха" це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією і не бояться її публічно висловлювати.
"Рух" у свою чергу запевнив, й надалі підтримуватимемо усі клуби, які йдуть проти тої свавільної системи, яка утворилась нині в українському футболі.
P.S. У п‘ятницю 16-го липня на адресу клубу надійшов лист, у якому УАФ заборонила "Руху" проводити домашні матчі на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.