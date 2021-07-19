Лікар розповів, як правильно гуляти з немовлям у спеку

Під час прогулянок в спеку важливо, щоб маленька дитина не перегрілася. Опівдні це може статися за 20 хвилин, тому краще виходити на вулицю в ранковий або вечірній час. Про це розповів головний педіатр департаменту охорони здоров'я Москви Ісмаїл Османов, повідомляє РИА Новости.

Лікар підкреслив, що для прогулянок також потрібно вибирати правильну місцевість, одяг, коляску. Так, до 10 ранку і після 17 годин в тіні дерев з немовлям в легкому гигроскопическому одязі можна перебувати по дві-три години. Він пояснив, що одяг малюка повинен бути світлою, одношарової та з натуральних тканин. Це можуть бути бавовна або льон. Відкриті ділянки шкіри дитини краще обробити сонцезахисним кремом. На голові у нього обов'язково повинна бути панама або чепчик.

Османов рекомендував відмовитися в спеку від синтетичних матраців в колясці, а також одноразових всмоктуючих пелюшок. Підгузки використовувати краще на розмір більше, оскільки в таку погоду вони повинні сидіти вільно. Міняти їх потрібно кожні дві години.

Дитині потрібно частіше давати пити. У день він повинен вживати достатню кількість рідини, розраховану за формулою: 50 мілілітрів помножити на кожний кілограм маси тіла дитини.