Ціни на продукти: що подорожчало найбільше

Державна служба статистики повідомила, що в 2021 році в Україні середнє зростання оптових цін на продукти харчування склало 6%. Найбільше подорожчала соняшникова олія: нерафінована – на 22%, рафінована – на 19%, повідомляє Обозреватель.

Водночас, вартість гречки зросла на 15%, а цукру – на 11%. Про це свідчить звіт Держстату щодо середніх цін виробників промислової продукції.

За відповідний період м’ясо птиці подорожчало на 13%, яловичина – на 8%, свинина – на 7%.

Ціни на житній хліб зросли на 9%, а на пшеничний, житньо-пшеничний хліб, а також печиво і вафлі – на 8%.

Безалкогольні напої, молоко та сухі знежирені вершки подорожчали на 7%, вершкове масло та кефір – на 6%.

Крім цього, на 5% зросли ціни на ковбасні вироби, сосиски, сардельки, а також сметану.

Твердий сир, пиво, макаронні вироби, локшина та подібні борошняні вироби подорожчали на 4%.

За відповідний період подешевшав лише один продукт – житнє борошно на 7%.

У середньому різниця в ціні становить від 60-100% не на користь України. Наприклад:

огірки у Варшаві коштують 14,9 грн, а в Києві – 23 грн за кг;

буряк у Польщі – 9 грн, а в нас – 15 грн за кг;

помідори в Польщі – 26,1 грн, в Україні – 40 грн за кг;

яблука сорту "Чемпіон": 7,5 грн у Варшаві, а в Києві – 15 грн за кг.

Українці не лише платять більше за продукти, а й менше заробляють. Так, середня зарплата в Польщі у 2021 році становить близько 5,5 тис. злотих на місяць, це $1,445 тис., в Україні в середньому платять 13,5 тис. грн, $500 на місяць.