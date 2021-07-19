"Перші 50 раундів" - Кличко відзначає ювілей

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні відзначає 50-річний ювілей. На честь свята він опублікував відео основними подіями свого життя.

"Сьогодні, в день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів! Я всього в житті досягнув сам. І продовжую працювати над собою" , – написав﻿ Кличко.

До фільму, зокрема, увійшли унікальні кадри з особистого архіву Віталія Кличка. Зокрема, про початок кар’єри легендарного спортсмена, його шлях до чемпіонства в боксі. А також відео про події з політичної діяльності – депутатство у Київраді, українському парламенті, участь у Революції Гідності та діяльність на посаді мера столиці.

Кличко – відомий спортсмен і політик. Займає 11-е місце в рейтингу найкращих важковаговиків в історії боксу, першим з громадян України включений до Міжнародної зали боксерської слави. Мер Києва з 2014 року. На останніх місцевих виборах у 2020 році переобрався у першому турі.