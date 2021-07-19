Ви на правильному шляху до успіху

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова написала цікавий Instagram-пост про роботу. Як зрозуміти, що у вас робота мрії - читайте далі, повідомляє WomanEL.

1. Коли отримуєш задоволення від процесу.

2. Коли все навколо надихає.

3. Коли попрацювавши 12 годин і не відчуваєш втоми й готовий ще стільки ж працювати.

4. Коли кожен новий проєкт - це новий досвід.

5. Коли ти постійно в ресурсі.

6. Коли дивишся на свої роботи і чуєш захоплення людей.

7. Коли розумієш що роки навчання не пройшли дарма і ти заслужено на своєму місці.

8. Коли робочий процес може наповнювати тебе і заряджати енергією на весь день.

9. Коли тебе оточують люди з якими ти ростеш і які тебе мотивують бути краще.

10. Коли тебе цінують і поважають твою думку.