Ви на правильному шляху до успіху
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова написала цікавий Instagram-пост про роботу. Як зрозуміти, що у вас робота мрії - читайте далі, повідомляє WomanEL.
1. Коли отримуєш задоволення від процесу.
2. Коли все навколо надихає.
3. Коли попрацювавши 12 годин і не відчуваєш втоми й готовий ще стільки ж працювати.
4. Коли кожен новий проєкт - це новий досвід.
5. Коли ти постійно в ресурсі.
6. Коли дивишся на свої роботи і чуєш захоплення людей.
7. Коли розумієш що роки навчання не пройшли дарма і ти заслужено на своєму місці.
8. Коли робочий процес може наповнювати тебе і заряджати енергією на весь день.
9. Коли тебе оточують люди з якими ти ростеш і які тебе мотивують бути краще.
10. Коли тебе цінують і поважають твою думку.