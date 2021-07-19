ДБР відкрило справу за фактом рішення ВС по ТУПИЦЬКИЙ
Суддя КАС ВС Наталія Коваленко заявила, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом винесення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького, повідомляє Судово-юридична газета.
Як стало відомо виданню, 15 липня 2021 року Головне слідче управління ДБР дійсно почало досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 62021000000000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).
У зв'язку з цим, старший слідчий ГБР Кирило Петрухін в той же день попросив КАС ВС надати ДБР:
1) належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі;
2) дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову;
3) копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання під час розгляду справи № 9901/96/21.
Відповідні документи КАС ВС повинен передати ГБР до 21 липня 2021 року.
Цікаво, що, як зазначив у своєму листі в КАС ВС слідчий ГБР К. Петрухін, вказане кримінальне провадження перебуває
"на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".
Нагадаємо, що 14 липня 2021 року Колегія суддів КАС ВС у складі Наталії Коваленко (головуюча), Олександра Стародуба, Володимира Кравчука, Альберта Єзерово і Сергія Чиркина визнала незаконним Указ Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року про скасування Указу про призначення суддею КСУ Олександра Тупицького в 2013 році.
Суд прийшов до висновку, що Президент не мав прав скасовувати акт індивідуальної дії одного зі своїх попередників, оскільки такий акт уже вичерпав свою силу.
Увечері того ж дня на сайті Офісу Президента з'явилася заява, в якій в категоричній формі висловлювалася незгода з прийнятим колегією суддів КАС ВС рішенням, а також стверджувалося, що Верховний Суд
"очолив опір частини суддівського корпусу фундаментальної судову реформу".
Відзначимо, що в справах, пов'язаних з Олександром Тупицьким і ще одним суддею КСУ, також позбавленим Президентом посади, Олександром Касмініним Державне бюро розслідувань традиційно проявляє досить високу активність.