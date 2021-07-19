Сбербанк відсудив у Укрзалізниці $17 мільйонів

Госпсуд м. Києва частково задовольнив позов Сбербанку до "Укрзалізниці" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 17,25 млн дол заборгованості за нарахованими в період з 14.12.2017 по 23.11.2020 процентами за договором про відкриття кредитної лінії від 29.12.2011, повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, первинним позичальником була "Донецька залізниця". Суди визнали "Укрзалізницю" її правонаступником.

Раніше, 18 травня Східний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу “Укрзалізниці” та залишив без змін ухвалу Госпсуду Донецької області від 25.03.2021, якою держкомпанії було відмовлено в задоволенні скарги на бездіяльність Державної виконавчої служби, яка відмовилася задовольнити заяву-прохання УЗ від 05.02.2021 про зупинення виконавчих дій у виконавчому провадженні №59296433, в рамках якого Сбербанк стягує з “Укрзалізниці” як правонаступника “Донецької залізниці” 68 млн дол заборгованості за згаданим договором кредитної ліні.

Нагадаємо, в червні 2020 року “Укрзалізниця” повідомила, що Велика Палата Верховного Суду визнала її правонаступником ДП «Донецька залізниця» з дати держреєстрації акціонерного товариства - 21.10.2015. Як зауважувала УЗ, це означає, що УЗ буде зобов’язана погасити всі борги ДП «Донецька залізниця», не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу.

Як уточнювала УЗ, за приблизними підрахунками сума зобов’язань ДП «Донецька залізниця» перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, у т.ч. перед Сбербанком - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.