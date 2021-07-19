Стало відомо, як кияни оцінюють діяльність мера столиці

Половина жителів Києва задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Діяльністю мера Києва Віталія Кличка задоволені 50% опитаних, 44% - не задоволені", - вказується в звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в понеділок.

Відзначається, що жителі міста краще оцінюють місцевий стан справ, ніж загальну ситуацію в країні. Так, 29% вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 57% - протилежної думки. Зате 38% оцінюють стан справ у місті як правильний, 52% - як неправильний.

Крім того, задоволеність діяльністю мера перевищує задоволеність роботою президента України Владмир Зеленського (задоволені 36%, незадоволені 57%) і прем'єр-міністра Дениса Шмигаль (задоволені 16%, незадоволені 66%).

Опитування було проведено в період з 10 по 14 липня серед жителів Києва у віці від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.