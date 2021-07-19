Гороскоп здоров'я на тиждень 19-25 липня

Астрологи визначають за зірками не тільки майбутнє людини, але і наше здоров'я найближчими днями. Космічні тіла неоднаково прихильні до різних знаків. На цьому тижні деякі люди виявлять у себе неприємне захворювання або загострення хронічної хвороби, повідомляє УНИАН.

Овен

На цьому тижні ваше здоров'я буде залежати від гігієни. Вкрай важливо регулярно мити руки, чистити зуби, не приймати душ в громадських місцях і не відвідувати басейни. Ваш організм зараз дуже вразливий перед вірусами та мікробами.

Телець

Цей тиждень стане для Тельців періодом змін. Вам потрібно міняти свій режим дня і позбавлятися від шкідливих звичок. Зірки нададуть вам хороший шанс поліпшити свою фігуру і позбутися зайвої ваги. Без термінових змін вам не вдасться поправити здоров'я.

Близнюки

Присвятіть цей тиждень фізичним навантаженням. Починайте кожен день з зарядки або як мінімум годинної прогулянки. Хороший тиждень для розвитку гнучкості. Для гарного самопочуття рекомендується прокидатися раніше, ніж зазвичай. Спочатку вам буде непросто, але незабаром ви відчуєте прилив енергії.

Рак

Найбільш вразливим місцем Раків на цьому тижні є спина. Високий ризик застудити і потягнути спину. Не підіймайте важких речей і дотримуйтеся техніки безпеки при фізичних навантаженнях. Бережіть спину і шию від протягів. Корисним буде масаж.

Лев

Левам не варто захоплюватися самолікуванням і народною медициною. Тільки призначені лікарем ліки покажуть ефективність в цьому місяці. Уважно спостерігаєте за сигналами організму. Навіть нешкідливі, на перший погляд, нові симптоми можуть вказувати на серйозне захворювання.

Діва

На цьому тижні ви можете зіткнутися з серйозними проблемами зі шлунком. Уважно стежте за якістю продуктів і термінами придатності. Не забувайте мити всі овочі, фруктита ягоди. У цей період рекомендується відмовитися від жирної й смаженої їжі, а також алкоголю.

Терези

Ви відчуваєте прилив сил і енергії, але це оманливе почуття. Насправді ваш організм гостро потребує відпочинку. Будь-які методи хороші - прогулянки, заняття спортом, творчість. Зірки не рекомендують Терезам переробляти і думати про роботу у вихідні дні. Уникайте також спілкування з людьми, яке приносить вам негатив.

Скорпіон

Це хороший тиждень для боротьби зі шкідливими звичками. У вас вийде позбутися навіть від найсильніших залежностей. Не беріться за все відразу - ставте собі не більше двох завдань одночасно. Не вимагайте від себе занадто багато чого і не карайте за зриви.

Стрілець

Зірки попереджають Стрільців про серйозну загрозу захворювань дихальних шляхів. При будь-якій підозрі на захворювання потрібно звертатися до лікаря, інакше ви можете запустити хворобу. Є й хороша новина - Стрільці, які захворіють на цьому тижні, швидко одужають.

Козоріг

Самопочуття Козорогів буде прямо залежати від настрою. Якщо ви будете відчувати апатію, дратівливість і стрес, то і ваше здоров'я різко погіршиться. Ліки та вітаміни не покажуть ефективності, адже причина захворювання криється у вас в голові. Зірки рекомендують вам знімати стрес за допомогою активного відпочинку і подорожей.

Водолій

Це ідеальний тиждень для занять спортом і роботи з тілом. Хороший період для освоєння нового виду спорту. Для Водоліїв зараз важливий здоровий сон і регулярні провітрювання. На вихідних може спостерігатися головний біль і підвищений артеріальний тиск.

Риби

На цьому тижні вас буде сильно заколисувати в транспорті, тому варто відкласти далекі поїздки. Ваш організм на цьому тижні буде погано переносити спеку. Прикривайте голову і носіть з собою вологий рушник. Рибам також варто стежити за своїм харчуванням. Відмовтеся від гострих, смажених і жирних страв.