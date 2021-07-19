Обов'язкова шкільна форма є незаконною - освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Згідно із законом про освіту будь-які рішення органів батьківського самоврядування не є обов'язковими. Це означає, що батьки можуть їх дотримуватися, якщо вони з ними згодні. Будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною. Я просив би керівників установ освіти зупинити самоуправство і не вимагати від дітей одягати те, що їм не подобається. Це абсолютно незаконна вимога" , - сказав він на прес-конференції.

Омбудсмен наголосив, що шкільний одяг має бути зручним, по сезону і відповідати можливостям сім'ї.