Перепис населення: яких цифр варто чекати

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що чисельність населення в Україні за підсумками найближчого перепису становитиме 38 мільйонів. Така кількість прогнозується без урахування жителів окупованого Криму та частини Донбасу, повідомляє РБК-Украина.

На запитання, чи будуть українці шоковані підсумками перепису, соціолог відповіла:

"Повірте, не будемо. Я оцінюю зараз чисельність населення на підконтрольній території, тобто без Криму і без частини Донбасу, в 38 мільйонів" , - сказала Елла Лібанова.

Вона підкреслила, що 38 мільйонів - це цифра наявного населення, тобто кількість людей, які перебувають саме на території України.

Соціолог припустила, що близько 3 мільйонів ще перебувають за кордоном.

Мілан Лєліч