Ринок землі: зареєстрована перша тисяча угод
Станом на сьогодні, 19 липня, зареєстровано 1107 земельних угод.Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріусів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Усього заяв – 4246, із них погоджено 3729, в черзі на розгляд – 26, відмову отримали 491. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.
Найбільше землі продали в Полтавській області - 351,3 га. На другому місці знаходиться Харківська область - 237,2 га, трійку лідерів з продажу землі закриває Вінницька область - 132,8 га.
Найменше продали в Тернопільській (11,1 га), Миколаївській (6 га), Львівській (3,6 га) областях і в Києві (1,4 га).
Нагадаємо, 1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.