Ринок землі: зареєстрована перша тисяча угод

Станом на сьогодні, 19 липня, зареєстровано 1107 земельних угод.Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріусів.

Про це повідомляє пресслужба﻿ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Усього заяв – 4246, із них погоджено 3729, в черзі на розгляд – 26, відмову отримали 491. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Найбільше землі продали в Полтавській області - 351,3 га. На другому місці знаходиться Харківська область - 237,2 га, трійку лідерів з продажу землі закриває Вінницька область - 132,8 га.

Найменше продали в Тернопільській (11,1 га), Миколаївській (6 га), Львівській (3,6 га) областях і в Києві (1,4 га).

Нагадаємо, 1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.