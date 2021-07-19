На Одещині стартувало "Велике будівництво" на залізниці

На перегоні дільниці Чорноморська — Берегова в Одеській області стартували роботи з укладки та електрифікації другої головної колії, повідомляє Деловая столица.

Роботи на 6,5 км планується завершити до кінця року, звітував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Роботи, які виконуються у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", дозволять вперше за 6 років підвищити пропускну спроможність дільниці.

"Зараз розрахункова пропускна спроможність дільниці Чорноморська — Берегова — 55 пар поїздів на добу, а після оновлення вона збільшиться до 60. Надалі ми розглядаємо можливість добудови другої головної колії на дільниці "пост 30 км" — станція Берегова/станція Хімічна. Тоді пропускна спроможність дільниці Чорноморська — Берегова — Хімічна складе вже 150 пар поїздів на добу" , — повідомив Кубраков.

За його словами, цими залізничними шляхами здійснюються перевезення для 3-х з 5-ти найбільших стивідорних компаній країни — ДП МТП "Южний", ТОВ "Трансінвестсервіс" та АТ "Одеський Припортовий Завод".

"Існуюча колія вже є обмеженням для подальшого збільшення обсягів та швидкості перевалки вантажів. За розрахунками об’єми вантажопотоків на ДП МТП "Южний" та ТОВ "ТІС" до 2023 року складуть щонайменше 135 млн тонн" , — навів дані міністр інфраструктури.

Він наголосив, що держава має створювати необхідні умови для розвитку портів, зокрема системно підходити до розбудови припортової залізничної інфраструктури.