На Одещині стартувало "Велике будівництво" на залізниці
На перегоні дільниці Чорноморська — Берегова в Одеській області стартували роботи з укладки та електрифікації другої головної колії, повідомляє Деловая столица.
Роботи на 6,5 км планується завершити до кінця року, звітував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Роботи, які виконуються у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", дозволять вперше за 6 років підвищити пропускну спроможність дільниці.
"Зараз розрахункова пропускна спроможність дільниці Чорноморська — Берегова — 55 пар поїздів на добу, а після оновлення вона збільшиться до 60. Надалі ми розглядаємо можливість добудови другої головної колії на дільниці "пост 30 км" — станція Берегова/станція Хімічна. Тоді пропускна спроможність дільниці Чорноморська — Берегова — Хімічна складе вже 150 пар поїздів на добу", — повідомив Кубраков.
За його словами, цими залізничними шляхами здійснюються перевезення для 3-х з 5-ти найбільших стивідорних компаній країни — ДП МТП "Южний", ТОВ "Трансінвестсервіс" та АТ "Одеський Припортовий Завод".
"Існуюча колія вже є обмеженням для подальшого збільшення обсягів та швидкості перевалки вантажів. За розрахунками об’єми вантажопотоків на ДП МТП "Южний" та ТОВ "ТІС" до 2023 року складуть щонайменше 135 млн тонн", — навів дані міністр інфраструктури.
Він наголосив, що держава має створювати необхідні умови для розвитку портів, зокрема системно підходити до розбудови припортової залізничної інфраструктури.
"Особливе значення тут має "Южний" як найбільший державний стивідор. Саме на його прикладі ми хочемо показати, що держава хоче і може бути ефективним менеджером", - зазначив Кубраков.