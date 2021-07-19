Audi представила нові версії RS 3 та RS 3 Sportback

Німецька компанія Audi презентувала найпотужніші серійні версії моделі Audi A3 – седан RS 3 та RS 3 Sportback. Під капотом новинок розташовується 5-циліндровий мотор на 400 "конячок", повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Для свого сегменту наявність 5-циліндрового мотора є унікальним рішенням. Двигун 2.5 TFSI дев'ять років роки поспіль отримував престижний титул "Кращий мотор року".

Седан Audi RS 3. Джерело: audi-mediacenter.com

Audi RS 3 оснащений 400-сильним бензиновим турбомотором. Джерело: audi-mediacenter.com

Cалон Audi RS 3. Джерело: audi-mediacenter.com

У новому поколінні цей двигун розвиває потужність 400 к.с. при 5600-7000 об/хв, а крутний момент в 500 Нм (+20 Нм) доступний в широкому діапазоні від 2250 до 5600 об/хв. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована трансмісія з двома зчепленнями. В результаті Audi RS 3 здатний розганятися до 100 км/год всього за 3,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год, але покупці можуть збільшити її до 280 км/год, а при замовленні пакету RS Dynamic – до 290 км/год.

Зовні новинки відрізняються власним аеродинамічним обвісом, що включає нові бампери з великими повітрозабірниками спереду, бічні "спідниці", дифузор з овальними патрубками вихлопної системи і спойлер на кришці багажника. Але найефектнішим відмінністю стали абсолютно нові матричні світлодіодні фари з унікальним малюнком.

Також в арсеналі новинок з'явилися ефективніші гальмівні механізми, а в якості опції можна замовити з карбоно-керамічними дисками. RS 3 отримав спортивну підвіску на подвійних важелях спереду і 4-важеля схемою ззаду, нові амортизатори та жорсткіші пружини. Дорожній просвіт зменшений на 10 мм у порівнянні з S3 і на 25 мм – в порівнянні зі звичайним Audi A3.

Audi RS 3 Sportback. Джерело: audi-mediacenter.com

RS 3 отримав спортивну підвіску на подвійних важелях спереду і 4-важеля схемою ззаду, нові амортизатори і жорсткіші пружини. Джерело: audi-mediacenter.com

Салон Audi RS 3 Sportback. Джерело: audi-mediacenter.com

Приймати замовлення на Audi RS 3 Sportback і седан RS 3 почнуть в середині серпня, а перші автомобілі будуть доступні ближче до кінця року. Вартість в Німеччині стартує з 60 тисяч євро за Sportback, а седан обійдеться мінімум в 62 тисячі.