Київ накрив ураган: падають дерева, вулиці затопило
Київ у понеділок, 19 липня, накрив ураган. У деяких районах столиці вітер валив дерева, а проїзд на дорогах виявився заблокований, повідомляє Обозреватель.
На вулицях через дощ відбулися підтоплення.
Зокрема, в Шевченківському районі міста, пориви вітру зламали дерево біля школи.
Telegram-канал Київ зараз повідомив, що через опади рух на деяких вулицях припинилося.
"Берейстейскую затопило. Після Мірошниченко машини не їдуть", - йдеться в повідомленні.
Крім того, кияни активно ділилися в соцмережах наслідками дощів, зокрема на вулиці Стеценка, пасажири були змушені забратися на сидіння зупинки, бо вода зливостоки просто не справлялися з потоками води.