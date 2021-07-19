Київ накрив ураган: падають дерева, вулиці затопило

Київ у понеділок, 19 липня, накрив ураган. У деяких районах столиці вітер валив дерева, а проїзд на дорогах виявився заблокований, повідомляє Обозреватель.

На вулицях через дощ﻿ відбулися підтоплення.

Зокрема, в Шевченківському районі міста, пориви вітру зламали дерево біля школи.

Telegram-канал Київ зараз повідомив, що через опади рух на деяких вулицях припинилося.

"Берейстейскую затопило. Після Мірошниченко машини не їдуть", - йдеться в повідомленні.
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Громадське радіо

Крім того, кияни активно ділилися в соцмережах наслідками дощів, зокрема на вулиці Стеценка, пасажири були змушені забратися на сидіння зупинки, бо вода зливостоки просто не справлялися з потоками води.

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