Названий найпопулярніший iPhone

Користувачі Apple стали частіше вибирати більш дорогі iPhone. Про це йдеться в звіті агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), повідомляє Лента.Ру.

За даними аналітиків, зібраних в період з квітень за червень, найпопулярнішими смартфонами американського бренду виявилися iPhone 11 і iPhone 12 Pro Max. Частка обох апаратів однакова - по 23 відсотки. Менш популярними девайсами виявилися компактний телефон iPhone 12 mini і випущений в 2018 році iPhone Xr, які отримали по п'ять відсотків кожен. Всі нові смартфони серії iPhone 12 мають частку в 63 відсотка.

Фахівці помітили, що в квітні-червні споживачі частіше набували більш дорогі смартфони. У зв'язку з цим середня вартість проданого в США iPhone збільшилася до 869 доларів.

У звіті CIRP уточнюється, що американські споживачі також частіше купували більш нові моделі телефонів Apple:

"Частка апаратів, яким було три роки або більше, знизилася». У висновку звіту говориться, що зростання доходів споживачів корелює з переходом користувачів на більш дорогі моделі iPhone. «Apple дуже добре впоралася з наслідками пандемії COVID-19", - заявив співзасновник агентства Джош Лоуітц (Josh Lowitz).

У доповненні до дослідження зазначено, що дані про ринок смартфонів були зібрані на основі інтерв'ю 500 споживачів, які придбали той чи інший продукт Apple в період з квітня по червень.

У квітні аналітики CIRP назвали iPhone 11 найбільш затребуваним смартфоном Apple в березні 2021 року. На модель довелося близько 24 відсотка продажів.