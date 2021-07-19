Депутати пропонують запровадити всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки

В Україні можуть встановити граничний розмір ставки міжбанківської комісії інтерчейндж та впровадити механізм безумовного зменшення суми списання коштів, які підлягають сплаті за товари, роботи, послуги при безготівкових розрахунках, повідомляє ЛігаБізнес.

Відповідний законопроект № 5734-2 зареєстровано у ВР.

Зокрема, пропонується у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" встановити, що розмір комісійної винагороди інтерчейндж не може перевищувати 2% суми відповідної платіжної операції.

Торговець зобов'язаний заохочувати користувача до використання електронного платіжного засобу шляхом зменшення на 0,1% суми фактичного списання коштів з користувача на користь торговця за конкретною платіжною операцією з оплати товарів, робіт, послуг торговця за умови здійснення користувачем оплати з використанням платіжної картки. Зменшення списання забезпечується автоматично платіжними організаціями платіжних систем.

За перевищення встановлених законом граничних розмірів комісійної винагороди інтерчейндж будуть застосовуватися заходи впливу (санкції) у виді штрафу у розмірі 500 нмдг (8500 грн) (за кожен факт такого порушення).

У Законі України "Про платіжні послуги" передбачити, що з 1 січня 2025 року розмір інтерчейнджу не може перевищувати 0,8% суми операції, здійсненої з використанням дебетової платіжної картки, та 1,2% суми операції, здійсненої з використанням кредитної платіжної картки.

Торговець зобов'язаний заохочувати користувача до використання платіжних карток шляхом зменшення на 1,2% суми фактичного списання коштів з користувача на користь торговця за конкретною платіжною операцією з оплати товарів, робіт, послуг торговця за умови здійснення користувачем оплати з використанням дебетової платіжної картки, та 0,8% суми операції, здійсненої з використанням кредитної платіжної картки. Зменшення списання забезпечується автоматично операторами платіжних систем.

До 1 січня 2025 року, встановити, що розмір комісійної винагороди інтерчейндж, не може перевищувати:

з дня введення в дію цього Закону до 31 грудня 2022 року - 1,8% суми операції;

з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року - 1,6% суми операції;

з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року - 1,4% суми операції.

Тимчасово, до 1 січня 2025 року, встановити, що торговець зобов'язаний заохочувати користувача до використання платіжних карток шляхом зменшення суми фактичного списання коштів з користувача на користь торговця за конкретною платіжною операцією з оплати товарів, робіт, послуг торговця за умови здійснення користувачем оплати з використанням: