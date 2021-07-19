У Києві затопило дві станції метро: вони закриті для пасажирів (Оновлено)
У Києві внаслідок сильного дощу затопило станцію метро "Берестейська", наразі її закрито для пасажирів, повідомляє УНІАН.
"Станцію метро "Берестейська" зачинено на вхід та вихід. Сталося потрапляння води в касову залу станції. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні КМДА.
Зазначається, що про відкриття станції буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, сьогодні на Київ налетів потужний злива з грозою. Негода супроводжувалася сильним вітром, який схиляв навіть великі дерева.
Оновлено. У Київському метрополітені повідомили також про закриття станції Академмістечко через потрапляння води в касовий зал.
"Про відкриття станції буде повідомлено додатково", - додали в комунальному підприємстві.