У Києві затопило станцію метро "Берестейська", її закрито для пасажирів
У Києві внаслідок сильного дощу затопило станцію метро "Берестейська", наразі її закрито для пасажирів, повідомляє УНИАН.
"Станцію метро "Берестейська" зачинено на вхід та вихід. Сталося потрапляння води в касову залу станції. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні КМДА.
Зазначається, що про відкриття станції буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, сьогодні на Київ налетів потужний злива з грозою. Негода супроводжувалася сильним вітром, який схиляв навіть великі дерева.