СБУ викрила злочинців, які напали на заступника голови АРМА

Служба безпеки України встановила і викрила осіб, відповідальних за замовне нанесення тяжких тілесних ушкоджень заступнику Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимиру Павленку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.﻿

За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.

Під час розслідування СБУ встановила, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її через нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, за показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику Голови АРМА вухо чи палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі у руку і ногу".

Злочинці отримали попередню оплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, становив $10 тис.

Окрім грошей затримані передали виконавцю інформацію про особу потерпілого, спосіб його життя, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональну інформацію.

У ході імітування обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та здійснив імітацію пострілів у потерпілого.

Нагадаємо, що 2 червня цього року невстановлені на той час особи напали на заступника Голови АРМА Володимира Павленка та здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї.

Трьом фігурантам провадження оголошено підозри за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.