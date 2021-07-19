Вартість автогазу на АЗС побила рекорд

За минулі вихідні (16-19 липня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 28 коп./л, до 16,00 грн/л, повідомляє Enkorr.

Востаннє такої позначки вартість ресурсу сягала в листопаді 2018 р. (16,03 грн/л), свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

При цьому ціна на ресурс у мережах преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 17,49 грн/т, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л.

KLO і «Авантаж 7» підняли ціни на 50 і 60 коп./л, до 16,69 і 15,58 грн/л.

СВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto здорожчав у середньому на 18 і 23 коп./л, до 16,03 до грн/л і 15,81 грн/л. У мережі Shell за вихідні ціна виросла на 30 коп./л – до 15,87 грн/л.

Такі мережі як AMIC, Prime, «Паралель», BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, «Укргазвидобування», Marshal та інші підняли ціни на 10-80 коп./л (див. табл.).

Основним чинником здорожчання СВГ аналітики Консалтингової групи «А-95» називають зростання гуртових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Там зазначають, що з початку липня гуртова ціна на СВГ зросла на 3 000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л. За той же період роздрібні мережі продемонстрували здорожчання на 70-90 коп./л.

«Про критичний дефіцит поки не йдеться, проте запаси в сховищах вичерпуються, а постачання імпортного ресурсу затримуються», – каже аналітик «А-95» Артем Куюн. За його словами, зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 16 по 19 липня, грн/л