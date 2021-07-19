У Києві через зливу транспорт курсує із запізненням

Прямо зараз вулиці Києва заливає водою. Через зливу у роботі міського транспорту стався збій, повідомляє РБК-Украина.

Наземний транспорт курсує без дотримання розкладу руху. Введено оперативне положення № 4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху.

Затримується рух трамваїв №12, 17, 14, 15 та тролейбусів маршрутів № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

Затримується рух трамваїв №12 ,17, 14, 15 та тролейбусів маршрутів № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 на Пущі-Водиці-Виноградарь-Велика Кільцева дорога - станція метро "Нивки" - проспект Відрадний з причини погіршення погодних умов.

На карті Google Maps вказано, що у місті утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе.

Автор: Анастасія Рокитна