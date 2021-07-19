Думки батьків про вакцинацію дітей розділилися порівну - опитування

В Україні порівну батьків, які погодилися б і відмовилися б вакцинувати своїх дітей від коронавірусу в разі доступності вакцини, безпечність та ефективність для підлітків якої доведена в інших країнах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це свідчать результати дослідження проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, респондентам була приведена інформація, що влітку уряди деяких країн (США, Канада) дозволили проводити вакцинацію від коронавірусу підлітків-школярів віком 12-17 років, а також було поставлено запитання, чи підтримали б вони таку ініціативу в Україні. Серед респондентів, у яких є діти або онуки, які проживають разом із ними і які ходять до школи, 33,4% відповіли, що підтримали б ініціативу, 60,1% - не підтримали б, а 6,5% не змогли відповісти на запитання.

На запитання, чи погодилися б респонденти вакцинувати свою дитину (дітей) у разі доступності вакцин, безпека та ефективність для підлітків яких доведена в інших країнах, 46,8% відповіли, що погодилися б, 47,2% - не погодилися б, а 6% не змогли відповісти на запитання.

Польовий етап дослідження тривав із 1 до 7 червня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей. Загалом у рамках дослідження було проведено 2003 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.