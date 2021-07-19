Майже половина українців не задоволена якістю середньої освіти

45% українців вважають низькою якість середньої освіти в Україні, про це свідчать результати дослідження, проведеного 1-7 червня Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На запитання про оцінку якості середньої освіти в Україні 22,8% респондентів відповіли, що вона дуже низька, 22,2% - швидше низька, 44% - середня, 5,6% - швидше висока, 1,4% - висока, а 4% не змогли відповісти на запитання.

На запитання, як респонденти (які мають дітей або онуків, котрі проживають разом із ними та ходять до школи) ставляться до проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19 у січні-квітні 2021 року, 12% відповіли, що повністю підтримують це, 21% - скоріше підтримують, 21,4% - швидше не підтримують, 43,6% - категорично не підтримують, а 1,6% не змогли відповісти на запитання.

На запитання, чи вважають респонденти, що впровадження дистанційного навчання сприяло захисту їхньої сім'ї від коронавірусу під час нещодавньої хвилі захворюваності, 14,8% відповіли, що дуже сприяло, 35,4% - швидше сприяло, 22,5% - швидше не сприяло, 24,2% - взагалі не сприяло, а 3,1% не змогли відповісти.

На запитання, з якими проблемами стикнулася сім'я респондента під час дистанційного навчання у школах у зв'язку з пандемією COVID-19 у січні-травні 2021 року 71,8% відповіли, що зі зниженням рівня успішності дітей, 50,7% відзначили брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання.

39,3% - недостатність або відсутність пристроїв (комп'ютерів, планшетів) для участі дітей в онлайн-уроках, 46,8% - погану якість домашнього інтернет-зв'язку під час навчання, 38,2% - надмірну завантаженість дітей завданнями, 34% - недостатнє завантаження дітей завданнями, 50,4% - формальний підхід учителів до проведення дистанційного навчання, 44,1% - проблеми з використанням різних онлайн-платформ і месенджерів у комунікації дітей з учителями, 4,2% - інше. 4,4% заявили, що жодних проблем під час дистанційного навчання не виникло.

Крім того, респондентів попросили оцінити, як змінився рівень напруженості у відносинах у сім'ї під час дистанційного навчання. 20,3% відповіли, що напруженість значно зросла, 36,9% - що незначно, у 14,9% напруженість дещо знизилася, у 10,9% - значно знизилася, а 17% не змогли відповісти на запитання.

Під час дослідження було проведено 2003 інтерв'ю з жителями всіх підконтрольних уряду регіонів України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.