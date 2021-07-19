Слава Камінська відсвяткувала день народження в Туреччині: фото з Каппадокії

Українська співачка Слава Камінська відпочиває в Туреччині. Там вона відсвяткувала 37-річчя. Артистка показала атмосферне фото з Каппадокії та розповіла, як пройшло святкування, повідомляє 24 Канал.

Виконавиця вирішила відсвяткувати особливий день разом із подругами. Вона опублікувала фото та поділилася незабутніми враженнями.

Знаменитість опублікувала знімок, який зробила на повітряній кулі на тлі неймовірно красивої Каппадокії. Слава постала перед камерою в чорних штанах і кофті кольору хакі. Ще одну кофту яскравого малинового кольору Камінська зав'язала на талії.

Фото з інстаграму Слави Камінської

У дописі під фото Камінська розповіла, що день народження був таким, як вона хотіла.

Слава жартівливо написала: "Я, як завжди, все проспала. Але виспалася і готова до праці та оборони".

Зірка зізналася, що чекала на цю поїздку й безмежно вдячна всім, хто був поруч із нею в цей день. Також вона висловила подяку за те, що, незважаючи на насичену програму, подруги дали їй можливість виспатися.