В ОП розповіли про нову злітно-посадкову смугу аеропорту "Одеса"

Відкрита напередодні у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" нова злітно-посадкова смуга в міжнародному аеропорту "Одеса" багато в чому стала унікальною не тільки для України, а й для країн Східної Європи, повідомляє УНИАН.

Про особливості одеської ЗПС повідомив у Facebook заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Так, при будівництві злітно-посадкової смуги аеропорту "Одеса" вперше у Східній Європі була застосована технологія "важкого" бетону товщиною 40 см. Це дозволило збільшити в два рази її пропускну здатність і міцність.

Тимошенко також нагадав, що з 2012 року в Україні злітно-посадкові смуги не будувалися, одеська стала першою за весь цей час.

Її довжина після реконструкції сягнула 2,8 км, а ширина - 45 м. За рахунок цього аеропорт "Одеса" зможе приймати рейси середньої та більшої дальності.

Плани подальшої модернізації одеської ЗПС включають збільшення її протяжності до 3,2 км. Це дозволить Одесі приймати літаки класу E, такі як Boeing-767-300, і зробить аеропорт одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи.

Тимошенко нагадав також про нещодавнє відкриття регулярного авіасполучення між Києвом, Кривим Рогом, Чернівцями і Ужгородом. За планом розвитку регіонального авіасполучення, цього року буде розпочата реконструкція аеропортів Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра, Херсона та інших міст.