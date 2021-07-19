Фанатів "Динамо" зобов'яжуть надавати документ при вході на стадіон

У новому сезоні 2021/2022 вболівальників "Динамо" пропускатимуть на домашні матчі на НСК "Олімпійський" за новою системою допуску. Так, при вході на стадіон необхідно буде пред'явити паспорт, повідомляє РБК-Украина.

"Безпосередній прохід глядача з придбаним квитком буде можливий виключно при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Вхід буде дозволений в разі верифікації власника квитка" , - йдеться у повідомленні.

На сайті також вказано, що з нового сезону продаж квитків на домашні матчі клубу (за аналогією з матчами національної збірної України) буде відбуватися виключно в онлайн-режимі.

Так, під час придбання квитка необхідно вказати в спеціальних графах своє ім'я та прізвище, які потім будуть відображені на ньому.

Вказано, що квиток без зазначення в ньому імені та прізвища особи буде недійсним.

Зокрема, впроваджується система автоматичної відеофіксації правопорушень.

Тобто, особам, які здійснюють неправомірні дії надалі може бути заборонений тимчасово або на довгостроковій основі вхід на стадіон.

Марія Кучерявець